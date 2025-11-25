Destacan estudiantes del TecNM en evento nacional

Matehuala.- Alumnos del Tecnológico de Matehuala obtuvieron un resultado histórico en el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Económico-Administrativas (ENECB–CEA 2025), celebrado en San Juan del Rio, en el estado de Querétaro, al colocarse entre las mejores instituciones del país tanto en el área de Ciencias Básicas como en Ciencias Económico-Administrativas.

En este evento nacional participaron estudiante de 228 Tecnológicos del TecNM, reuniendo a más de 200 estudiantes, quienes representan a las instituciones más destacadas del país en matemáticas, física, química, administrativas y económicas.

Los estudiantes del Tecnológico de Matehuala destacaron entre los que se encuentran América Michel Vázquez Serrato, Ingeniería Civil, Paulina Lara Reyes, Ingeniería Industrial, Mariana Molina Villanueva (ISC) y Lucero Jocelin Martínez Torres (Ing. Civil) tuvieron una actuación excepcional que permitió al campus ocupar el noveno lugar nacional.

Destacó también el equipo de Económico-Administrativas, integrado por Evisaí Benito Vázquez Tristán, Brayan Elizer Lucio Márquez y Metzly Daniela Hernández Vázquez (IGE), así como Sofía Guadalupe Sosa Álvarez y Josefa Guadalupe Rodríguez Briones (CP), que tuvo una brillante participación que les permitió llegar al evento en el décimo lugar nacional.

Los estudiantes contaron con la asesoría académica de las docentes Rocío Velázquez Nava y Diana Belem Zamarripa.

En ambas categorías, el Tecnológico de Matehuala se posicionó dentro del top 10 nacional.