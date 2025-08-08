Detecta autoridad fraccionamientos irregulares

CIUDAD FERNÁNDEZ .- Autoridades municipales han detectado 4 fraccionamientos irregulares, por lo que invitan a la población a no adquirir una vivienda o terreno en estos lugares, por el riesgo que enfrentan al querer regularizar los predios.

El director de Catastro Jassam Oribe Daleth Hernández Flores, hizo la recomendación a la ciudadanía para que antes de comprar un terreno, acudan a la Presidencia Municipal a verificar si está autorizado el fraccionamiento por el municipio o en qué condiciones se encuentra.

Por parte del Ayuntamiento se están aplicando medidas muy estrictas para regularizar los predios.

Explicó que se tiene conocimiento de terrenos que las personas los dividen y que no se puede hacer este tipo de acciones, porque están dentro de la mancha ejidal.

En el municipio se tienen detectados 4 fraccionamientos irregulares, que no han sido autorizados por el municipio y por ende no se pueden incluso autorizar servicios básicos que se requieren en una vivienda, por las condiciones irregulares en que se encuentra el predio.

Incluso refiere el funcionario que se ha denunciado que funcionarios municipales realizan este tipo de acciones irregulares, pero no se ha detectado algún caso donde estén vendiendo terrenos irregulares y advirtió que no metería las manos por los servidores públicos, pues son asuntos particulares irregulares en los que estarían incurriendo y que deben ser sancionados.