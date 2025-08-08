Organiza la Iglesia católica encuentro de monaguillos

Matehuala.- Monseñor Margarito Salazar Cárdenas dio a conocer que este 9 de agosto se va a llevar a cabo el encuentro de monaguillos en el Centro Vocacional, durante toda la mañana, los participantes deberán llevar vestimenta litúrgica y ropa de deporte, están invitados todos los monaguillos de las diferentes parroquias.

Comentó que esta es una actividad de convocada para los monaguillos de las todas las parroquias, el objetivo es que se conozcan, recibir pláticas y talleres de formación y ver si tienen en una carrera vocacional ya sea como sacerdotes, o como acólitos de la iglesia católica, este tipo de eventos los están haciendo para fortalecer los valores cristianos en niños y jóvenes.

Comentó que es lamentable que haya pocos monaguillos en las iglesias, siendo que antes había muchos niños y monaguillos apoyando, y en la actualidad son pocos, en muchas capillas son adultos mayores unes se encargan de llevar a cabo el apoyo al sacerdote cuando está ofreciendo la eucaristía, ya que no hay niños y jóvenes que se dediquen a la labor de monaguillos.

Por otra parte, la iglesia católica ha llevado a cabo jornadas de primera comunión y confirmación en Matehuala y sus parroquias, las cuales han tenido una excelente respuesta por parte de niños y jóvenes, pero lo lamentable es que solo cumplen con el sacramento y luego ya no regresan a la iglesia.

