Golpe a economía familiar, alza en frutas y legumbres

RIOVERDE.- El jitomate incrementará su costo y también va a la alza el costo de la fruta fina, que es un duro golpe para la economía familiar.

Comerciantes dieron a conocer que el mango que es una fruta de temporada en un término de unos 15 días ya no se tendrá a la venta en las fruterías ni comercios, actualmente se expende el de la Huasteca y de Querétaro.

En cuanto lo que se refiere al aguacate, éste se expende a un valor de 78 pesos el kilogramo, el jitomate está a 12 pesos el kilo y se espera un incremento a partir del sábado.

La cebolla oscila en 16 pesos el kilogramo, mientras que la fruta fina como la manzana está en 88 pesos, incluso el durazno y la pera ya incrementaron su costo, y en lo que se refiere al pimientón y se vende a 55 pesos el kilogramo, un costo alto para el ama de casa.

