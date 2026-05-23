Detectan fraude en venta de terrenos

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- En el municipio se cuenta con 8 fraccionamientos irregulares que han revendido más de 4 veces los terrenos, cometiendo un fraude con la venta de los terrenos, por lo que alertan a la población para no caer en sus garras.

Jassam Oribe Daleth Hernández Flores, director de Catastro, refiere que en el municipio se cuenta con 8 fraccionamientos irregulares, 5 en el Barrio de los Llanitos y 3 en el Ejido del Refugio, 2 más se han detectado en una privada.

Se le recomienda a la población en general que antes de adquirir un predio, primero acudan a la dirección de Catastro a investigar el estado que guarda, es necesario que no compren problemas. A los fraccionadores se les ha solicitado que se regularicen, para evitar caer en casos de fraude.