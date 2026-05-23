Detectan fraude en venta de terrenos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD FERNÁNDEZ.- En el municipio se cuenta con 8 fraccionamientos irregulares que han revendido más de 4 veces los terrenos, cometiendo un fraude con la venta de los terrenos, por lo que alertan a la población para no caer en sus garras.
Jassam Oribe Daleth Hernández Flores, director de Catastro, refiere que en el municipio se cuenta con 8 fraccionamientos irregulares, 5 en el Barrio de los Llanitos y 3 en el Ejido del Refugio, 2 más se han detectado en una privada.
Se le recomienda a la población en general que antes de adquirir un predio, primero acudan a la dirección de Catastro a investigar el estado que guarda, es necesario que no compren problemas. A los fraccionadores se les ha solicitado que se regularicen, para evitar caer en casos de fraude.
no te pierdas estas noticias
Perforan dos pozos por falta de agua en Valles
Redacción
La CEA afirma que Montecillos y Miravalles ayudarán a cubrir la demanda durante la temporada de calor.
Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente
Huasteca Hoy
Bomberos voluntarios y personal de Salud realizaron el rescate y traslado con heridas graves
Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes
Redacción
Sigue la protesta de colonos por obra de condominios que se construyen