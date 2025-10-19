Dos accidentes viales cerca del Distribuidor

logo pulso
Estado

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- En las inmediaciones del Distribuidor Vial se registraron dos accidentes vehiculares casi de manera simultánea, los cuales dejaron únicamente daños materiales.

El primero ocurrió cuando el conductor de un Ford Focus blanco, de procedencia extranjera, se desplazaba con dirección de la Comisión Federal de Electricidad hacia el bulevar México-Laredo. 

Al llegar a la curva conocida como “de la Corona” perdió el control del volante y terminó impactándose contra una guarnición de concreto. El vehículo sufrió daños en los neumáticos y en el eje delantero, por lo que ya no pudo avanzar. Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal intervinieron en el sitio y solicitaron una grúa para retirar la unidad.

El segundo percance se registró sobre el bulevar México-Laredo, en el tramo que va del Distribuidor Vial a la Glorieta Hidalgo.  En este lugar, el conductor de un Ford Focus amarillo no guardó la distancia de seguridad y chocó por alcance contra una camioneta Nissan blanca tipo estaquitas.

En este hecho, tanto el chofer como los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos, reportándose únicamente daños materiales.

