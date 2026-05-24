Dulce María obtiene bronce en taekwondo

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RIOVERDE.- Dulce María Alvarado quien participó en la final de taekwondo de la Olimpiada Nacional de Conade que se efectuó en Apizaco, Tlaxcala, obtuvo la medalla de bronce en el evento deportivo.

La joven atleta Dulce María participó en categoría juvenil de 63 kilogramos, quien desde pequeña se ha dedicado a practicar el taekwondo.

Participó el pasado viernes en la final de la Olimpiada Nacional de Conade, donde venció a competidores de Zacatecas y Puebla.

Sin embargo, en la semifinal perdió su combate contra la competidora de Baja California, obteniendo medalla de bronce.

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La ganadora, gracias a su empeño, disciplina y entrega puso en alto el nombre de Rioverde y de San Luis Potosí.