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Ebrio conductor provoca carambola

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Ebrio conductor provoca carambola
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      Matehuala.- La tarde del viernes se registró una carambola en el crucero de la colonia La Dichosa, en la cual participaron tres vehículos. Presuntamente, el conductor de uno de los involucrados provocó el accidente, ya que se encontraba en estado de ebriedad.

      Los hechos ocurrieron en el crucero de la colonia La Dichosa, donde debido a la falta de precaución y al exceso de velocidad se produjo un choque múltiple entre tres vehículos. 

      Un automóvil color blanco impactó a otra unidad y lo dejó en medio de la carretera, lo que provocó que un tercer vehículo, que circulaba por la zona, también se impactara contra el automóvil que había quedado atravesado.

      Testigos del accidente reportaron de inmediato los hechos solicitando apoyo. 

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      En este percance no hubo personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales, por lo que no fue necesaria la intervención de corporaciones de auxilio.

      Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes comenzaron a acordonar el área para realizar las investigaciones correspondientes. 

      Al revisar a los conductores, presuntamente el responsable del accidente se encontraba en estado de ebriedad.

      Se hace un llamado a la población para evitar conducir bajo los influjos del alcohol, ya que se han registrado varios accidentes que terminan en tragedia.

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