Egresan cientos de técnicos del Cecati

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CIUDAD VALLES.- Egresan 142 técnicos en diversos oficios del Cecati número 98 de Valles para esta localidad, los que se integran al mercado laboral con muy buenas perspectivas.

Alejandro Hernández Gutiérrez encabezó la ceremonia de terminación de estudios técnicos de una centena de estudiantes de las especialidades de refrigeración y aire acondicionado, confección de prendas de vestir, curso de serigrafía, especialidad en estilismo y diseño de imagen, electricidad y mantenimiento electromecánico.

Una de las contribuciones más importantes de las graduaciones locales es la de los técnicos y oficiosos, dada la alta demanda que tienen en el mercado laboral en todo el país, destacaron las autoridades en la ceremonia de esta escuela que lleva más de 40 años en el municipio.