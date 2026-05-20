El Verde estatal ejerce control sobre padrón del partido

CIUDAD VALLES.- Aunque el presidente del Partido Verde en Valles, David Medina Avendaño dice haber tenido ingresos al partido de a 100 afiliados por día, el conteo lo lleva el partido a nivel estatal.

No obstante que David Medina Avendaño, hijo del alcalde homónimo, tiene 87 días como presidente del partido oficial en Valles, las cifras de afiliaciones solamente son controladas por el Comité Ejecutivo Estatal, ya que refirió que, aunque ha tenido jornadas en las que ha dado de alta hasta a un centenar de personas, él tiene que esperar a que envíen de San Luis Potosí capital los números del padrón actual.

Medina Avendaño fue ungido por el mismo presidente del Verde, Ignacio Segura Morquecho como líder del partido en Valles en una ceremonia en la calle Ecuador, el lunes 23 de febrero de 2026.