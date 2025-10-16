Emprendedores elaboran coronas de muertos

Matehuala.- Ante la cercanía de las festividades del Día de Muertos ha crecido el índice de personas que elaboran coronas de muertos para obtener recursos extra, durante los días 1 y 2 de noviembre, pues van a ofrecerlas a los panteones o en puntos especiales o inclusive a través de las redes sociales.

Jóvenes, adultos, madres solteras, personas con alguna discapacidad o personas de la tercera edad emprenden el negocio de la elaboración de coronas de muertos, utilizando cartón, papel celofán, flores artificiales, alambre, algunos van a vender estas coronas a revendedores y otros planean hacer su emprendimiento y poner su propio local, las coronas varían de precio dependiendo del tamaño, y del tipo de flores.

Muchos jóvenes están innovando los arreglos gracias a talleres que han recibido de Rosas Eternas, en los que hacen coronas, elaboradas con este tipo de flores con listón satinado.

Este tipo de coronas también son elaboradas por adultos mayores de diferentes clubs, que recibieron talleres para aprender su elaboración y las están comercializando para tener ingresos extras.

Esta es una temporada que aprovechan muchas personas, quienes venden flores, ya que es de las fechas en que más se venden. este tipo de artículos, para adornar las tumbas de nuestros fieles difuntos, pues en México se acostumbra poner las coronas de muerto en la cruz de la sepultura.