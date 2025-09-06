En operativo, aseguran dos iguanas y un cotorro
Ciudad Fernández.- La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente llevó a cabo un operativo en el Ejido del Refugio donde aseguraron 2 iguanas y un cotorro, un conejo se les escapó.
Desde temprana hora arribaron a la calle Matamoros del Ejido del Refugio elementos de la Guardia Civil del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, llegaron directamente a catear una vivienda, porque tenían reportes de la presencia de animales exóticos, lo que está prohibido y penado por la ley.
Las fuerzas armadas cerraron la calle, incluso los vecinos no pudieron ingresar a su propio domicilio, lo que causó malestar.
De una vivienda aseguraron un cotorro, dos iguanas, incluso se les escapó un conejo a los oficiales, no lo pudieron atrapar.
Se dio a conocer que este tipo de operativos se realizarán.
en diversas localidades, porque hay quejas de que en algunas viviendas cuentan con este tipo de animales, en riesgo de extinción.
