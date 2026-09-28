En riesgo los cultivos de caña en Ingenio Beta

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EL NARANJO.- Hasta una décima parte de los cultivos podrían ser dañados por la langosta en las cañas del área que corresponde al Ingenio Beta San Miguel.

Así como sucedió en el ciclo pasado, vuelve la alarma por la plaga de langostas en los campos de cultivo del Ingenio ubicado en este municipio, ya que, en la temporada pasada, alrededor de 2000 hectáreas de las 18 mil que tiene como área de influencia la factoría estuvieron en riesgo y fueron parcialmente devoradas por estos insectos, denominados "langosta centroamericana".

Así como el año pasado, en este año el Comité de Sanidad Vegetal ha asesorado a los especialistas del Ingenio dedicados a la supervisión de plagas y una de las maneras de combatirlas es con la introducción de un hongo que afecta las larvas de la voraz nube que sobrevuela los cielos naranjenses.