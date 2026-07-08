Enormes rocas caen sobre la carretera a Xilitla

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XILITLA.- Automovilistas reportaron la caída de enormes piedras del talud de la carretera a Xilitla, causando interrupción del tráfico y dañando postes de energía eléctrica.

A eso de la una de la tarde, de acuerdo a los testimonios recabados, piedras de gran tonelaje cayeron sobre la carretera y rodaron al acotamiento, a un lado del barranco, a la altura del lugar conocido como "El Mirador".

El derrumbe de varios peñascos causó daños a postería de la compañía de luz, por eso, poco después llegaron al lugar autoridades de vialidad y Protección Civil, antecediendo a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

De milagro, no hubo lesionados en este hecho causado por el reblandecimiento de la tierra en ese escarpado lugar que conduce hacia el pueblo mágico.

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Un video tomado por un automovilista que circulaba por la zona captó las enormes rocas que quedaron en la cinta asfáltica tras el derrumbe.