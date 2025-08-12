logo pulso
ATMÓSFERA MULTICOLOR

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Enseñan a gente en silla de ruedas a bajar escalones

Por Miguel Barragán

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Enseñan a gente en silla de ruedas a bajar escalones

CIUDAD VALLES.- El Club Huastecos de Corazón enseña a sus miembros, personas en sillas de ruedas cómo bajar escaleras, ante la falta de infraestructura para la gente con discapacidad, “no todo es la calle Hidalgo”.

David Oyarvide Castillo dio instrucción sobre un conocimiento que no deberían tener las personas que se mueven en sillas de ruedas: bajas escalones sin terminar de bruces en el rellano siguiente o en la base de la escalera.

Las razones sobran: aunque agradecen mucho la modificación de las banquetas en la calle Hidalgo, ni Valles está en toda la Hidalgo, ni ninguna colonia tiene rampas en sus banquetas, es más, ni siquiera tienen banquetas.

Por tal motivo, salvar las escaleras es parte de la enseñanza básica para una persona que tiene poco viviendo con la discapacidad o para alguien que tendrá que valerse por sí mismo en la ciudad.

