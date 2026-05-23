Entrega Tecmol despensas en la Vista Hermosa
El suministro no lo hizo casa por casa
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CIUDAD VALLES.- Mientras Sedesore entrega las despensas casa por casa, el militante del Verde y excandidato a la Presidencia Municipal, José Luis Romero Calzada las entrega en la Vista Hermosa, sin esfuerzo adicional y a la manera tradicional.
Contrario a lo que hace la delegación de la Sedesore, que entrega a domicilio los apoyos alimentarios, el político de Salinas de Hidalgo, ahora radicado en Valles llegó a la calle Ponciano Arriaga de la Vista Hermosa y emitió un discurso en el que preguntaba qué necesidades tienen en la colonia y presumió una galera hecha recientemente presuntamente con recursos propios.
La entrega de los apoyos tuvo la misma mecánica que cuando se hacía en un solo lugar, porque a los beneficiarios se les requirió su papelería, aunque tuvieron que ir por la despensa al lugar ya descrito.
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