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CIUDAD VALLES.- Entregaron nueve escrituras en el Ayuntamiento a habitantes de La Alhajita, con todo y acto protocolario.

Angélica Martínez Ten Bloemendal, titular del Instituto Municipal de la Vivienda dijo que algunas de las nueve familias que hoy por fin tuvieron en sus manos las escrituras de sus terrenos, tenían alrededor de 27 años en la irregularidad y que, después de aproximadamente seis meses, accedieron al anhelado papel, mediante trámites facilitados por el Ayuntamiento y el pago (que los mismos beneficiarios hicieron) de la Escritura.

La funcionaria explicó que así como ellos hay otros 40 aproximadamente con su tramitología pendiente, en su oficina, de varios rumbos, como El 21, Miravalles y El Bicentenario.

La ceremonia de hoy fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

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