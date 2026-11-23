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CIUDAD VALLES.- Las comparsas de la Huasteca Sur obtuvieron los primeros lugares del concurso regional organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Valles.

Después de una postergación de 15 días para poder efectuar el concurso, los ganadores del nuevo certamen, organizado por el Gobierno municipal fueron, en el primer lugar, Parranda Sasub, de San Vicente Tancuayalab; en segundo lugar la Comparsa La Huasteca Sur de Zacatipán, Tamazunchale y, en tercer lugar la Cuadrilla La Pradera.

Estos concursos, que reúnen a decenas de participantes de Valles y de al menos siete municipios diferentes, en donde hay más arraigo sobre los Huehues, han tenido gran repercusión durante los días finales de octubre o en Todos Santos, aunque por cuestiones de clima y agenda, se tuvo que realizar hasta esta tercera semana se noviembre, con una bolsa para el primer lugar de 30 mil pesos.