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Villa Juárez.- La Guardia Civil del Estado refuerza la vigilancia en el municipio donde se informó no hay registro de llamadas al 911 por robo de vehículos, aunque si de otros hechos delictivos.

El comandante de la Guardia Civil en la Zona Media, Jorge Ramiro López Alfaro, dio a conocer que se están reforzando los operativos en las comunidades de Colorado, Enramada, Santo Domingo, Palo Seco, San José del Matorral, La Borreguita, entre otras para dar tranquilidad a la población. wRefiere el funcionario que no se cuenta con llamadas al 911 por robo de vehículos, pero que exhorta a la población reportar cualquier hecho que puede resultar delictivo.

Reiteró la importancia de reportar cualquier situación sospechosa y acudir a formalizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

El jefe policíaco señaló que se cuenta con una base operativa en el municipio de Cerritos y por ende mantiene presencia en diversas comunidades, ante cualquier hecho delictivo que se llegue a denunciar.

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Como parte de las acciones preventivas que se realizan se están revisando vehículos, personas, lo que se busca es prevenir hechos delictivos en la región.