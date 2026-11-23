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Matehuala.- Con gran alegría músicos celebraron a Santa Cecilia su santa patrona, cada 22 de noviembre es considerado el día del músico y para esta importante fecha desde temprana hora estuvieron llegando grupos musicales a la Catedral para cantarle a la imagen de su santa patrona las mañanitas.

La imagen de Santa Cecilia fue adornada y puesta en el altar mayor para celebrar su día, así mismo se llevó a cabo una misa de acción de gracias para pedir por todos los músicos de Matehuala y la región.

Acompañaron la celebración eucarística músicos y fue un mariachi el que se encargó de interpretar los cantos de la misa, en la eucaristía se pidió por todos los músicos para que estén llenos de trabajo, así mismo los felicitó, ya que cuando ellos cantan trasmiten alegría, aunque también en ocasiones tristeza, pero gracia a la música ayudan a que el ser humano se pueda sentir mejor.

Dentro de la misa se hizo una oración especial por los músicos que ya han fallecido y al término de la misa todos los músicos que asistieron se unieron a catar las mañanitas entre otras melodías a su santa patrona.

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