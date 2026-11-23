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CIUDAD VALLES.- Los cargos dentro del Gobierno de los parientes de Rita Ozalia Rodríguez se los han ganado y estos perfiles no los elige ella, de acuerdo con Elí César Cervantes Rojas, coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación al Gobierno del Estado.

Ante la pregunta de reporteros sobre los cargos que ostentan sus parientes directos en la administración federal, dentro del mismo estado de San Luis Potosí, la presidenta de Morena expresó que esos cargos los han tenido desde hace mucho tiempo.

Ante el cuestionamiento de responsabilidades dentro del Gobierno de sus sobrinos, ella explicó que los cargos ellos se los han ganado y el coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en el Gobierno Estatal, Elí César Cervantes se adelantó a decir que esos puestos ella no los elige ni los escoge, sino otras personas del Gobierno federal mismo.