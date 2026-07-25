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Entregan pensión a los adultos mayores

Por Carmen Hernández

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Entregan pensión a los adultos mayores
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      RIOVERDE. -Alrededor de 327 mil adultos mayores reciben la pensión de manera bimestral, hay 110 casos especiales donde no llega el recurso, pero se está solucionando la situación, dijo delegado del Bienestar.  

      Guillermo Morales explicó que en el estado potosino son 327 mil los beneficiarios del Programa de Pensión al Adulto Mayor.  

      Cada bimestre se suman 5 mil beneficiarios más, que cada 2 meses perciben la cantidad de 6400 pesos.  

      En cuanto a las personas que se registraron y no les llega el recurso, recordó que hace 10 días acudió a México para atender estos casos especiales.  

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      Mencionó que algunas actas tienen errores por parte de Registro Civil, mientras que algunos adultos no acudieron a recoger la tarjeta.  

      Finalmente hizo un llamado a los adultos mayores que tengan problemas, para que se acerquen a las oficinas centrales donde se les atenderá.

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