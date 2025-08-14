Venus Williams jugará US Open

Venus Williams regresará a un torneo Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos después de una ausencia de dos años al recibir el miércoles un wildcard para competir en el cuadro de individuales de Flushing Meadows a los 45 años.

La estadounidense será la participante de mayor edad en individuales en el torneo desde que Renee Richards lo hizo cuando tenía 47 años en 1981, según la Federación Internacional de Tenis.

Williams ya había recibido una invitación por parte de la Asociación de Tenis de Estados Unidos para la competencia de dobles mixtos de la próxima semana. La actividad en individuales en Nueva York arrancará el 24 de agosto.

Es la dueña de siete campeonatos importantes de individuales, incluidos los del Abierto de Estados Unidos en 2000 y 2001, junto con otros 14 en dobles femeninos, todos ganados junto a su hermana menor, Serena, además de dos en dobles mixtos. Serena se retiró con 23 trofeos de individuales de Grand Slam después de disputar el US Open de 2022.

La mayor de las Williams participó por última vez en un Slam en el US Open de 2023, perdiendo en la primera ronda. No ha ganado un partido de individuales allí desde 2019.

Cuando Williams regresó al circuito el mes pasado en el Abierto de Washington, su primer torneo en 16 meses, un reportero le preguntó si eso sería algo único o si había planes para otros cértamenes.

“Estoy aquí por ahora, y ¿quién sabe?” respondió entonces. “Quizás haya más... Pero en este momento, estoy enfocada sólo en esto. No he jugado en un año. No hay duda de que puedo jugar al tenis, pero obviamente volver a disputar partidos lleva tiempo para entrar en ritmo. Definitivamente siento que jugaré bien. Sigo siendo la misma jugadora. Soy una gran pegadora. Golpeo fuerte. Ese es mi sello de presentación”.

El año pasado, Williams se sometió a una cirugía para extirpar fibromas uterinos y se perdió la mayor parte de la temporada. En Washington, este julio, compitió por primera vez desde marzo de 2024 en el Abierto de Miami y se convirtió en la mujer de mayor edad en ganar un partido de individuales a nivel de gira desde que Martina Navratilova tenía 47 años en Wimbledon en 2004. Williams también ganó un partido de dobles en Washington.