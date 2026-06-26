Este sábado, callejoneada del grupo Coatlicue

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Matehuala.- Este sábado se llevará a cabo una callejoneada la cual iniciará en la Plaza de Armas a las seis de la tarde, para celebrar el 35 aniversario del grupo internacional de danza Coatlicue, se pide a los matehualenses participar en este magno evento.

La callejoneada empezará a las seis de la tarde saliendo de la Plaza de Armas y recorrerán las calles Morelos, Miguel Hidalgo, Bocanegra, 16 de Septiembre, Insurgentes para terminar nuevamente en la Plaza de Armas, a lo largo del recorrido contarán con una banda que estará interpretando varias melodías para que la gente vaya bailando durante esta tradicional callejoneada, así mismo se contará con apoyo de Tránsito y Vialidad, para prevenir cualquier accidente.

El domingo también se tendrá la función estelar del grupo Coatlicue, en el teatro Manuel José Othón a las seis de la tarde, en esta función los integrantes del grupo harán una presentación de diferentes bailables folclóricos los cuales han estado preparando, pues cada año realizan una función estelar en la que presentan bailables típicos del estado y de todo el país.

La invitación es abierta al público en general.

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