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Euforia por triunfo de Selección de México

Por Jesús Vázquez

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Euforia por triunfo de Selección de México
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      Matehuala.- Habitantes del Altiplano vivieron una gran euforia con el partido de México contra Sudáfrica, en la inauguración del Mundial de Futbol, ya que en los comercios, así como en los hogares, las pantallas estaban sintonizando el encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Azteca. 

      Para celebrar la fiesta del Mundial de Futbol, en Matehuala se colocaron enormes balones de futbol en las plazas y parques principales de la ciudad, para que la gente acudiera a tomarse la fotografía del recuerdo. Aunque manifestaron que hubiera sido mejor que el Ayuntamiento colocara una pantalla gigante en alguno de los parques de la ciudad para ver el partido.

      Ciudadanos comentaron que, de haberse colocado pantallas, más matehualenses se habrían reunido para disfrutar del juego inaugural, además de que habría beneficiado al comercio local. Mientras se llevaba a cabo el partido de futbol, las calles de la ciudad lucían prácticamente desiertas.

      Por otra parte, en el municipio de Cedral, las autoridades municipales colocaron una enorme pantalla en el andador peatonal, donde se reunieron jóvenes, niños, mujeres y numerosos aficionados para presenciar el inicio del Mundial y apoyar a la Selección Mexicana.

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