Invitan a pasarela con causa Pasos de Amor

RIOVERDE.- Invitan a la pasarela con causa Pasos de amor que se celebrará en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) el próximo 6 de diciembre.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero Alvarado dio a conocer que realizan diversas actividades encaminadas a reunir fondos para captar la cantidad de 500 mil pesos.

El desayuno y pasarela con causa Pasos de Amor, se realizará este próximo 6 de diciembre a las 9 de la mañana en el salón de eventos El Oasis del hotel María Dolores, el costo del boleto será de 200 pesos y la zona vip.

Hizo un llamado a la población en general para que se una a esta noble causa y coopere, el objetivo es reunir 500 mil pesos para seguir ampliando la Unidad Básica de Rehabilitación, para ofrecer una mejor atención a los pacientes.

