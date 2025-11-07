logo pulso
Invitan a pasarela con causa Pasos de Amor

Será a beneficio de la UBR, para mejorar los servicios que ofrece

Por Carmen Hernández

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Invitan a la pasarela con causa Pasos de amor que se celebrará en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) el próximo 6 de diciembre. 

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero Alvarado dio a conocer que realizan diversas actividades encaminadas a reunir fondos para captar la cantidad de 500 mil pesos. 

El desayuno y pasarela con causa Pasos de Amor, se realizará este próximo 6 de diciembre a las 9 de la mañana en el salón de eventos El Oasis del hotel María Dolores, el costo del boleto será de 200 pesos y la zona vip. 

Hizo un llamado a la población en general para que se una a esta noble causa y coopere, el objetivo es reunir 500 mil pesos para seguir ampliando la Unidad Básica de Rehabilitación, para ofrecer una mejor atención a los pacientes.

