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Fallan las rutas de transporte urbano

Usuarios, afectados, no llegan a tiempo a la escuela o su trabajo

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Fallan las rutas de transporte urbano
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      CIUDAD VALLES.- Siguen las quejas por parte de usuarios por la falta de rutas matutinas en sectores como Praderas del Río, El Gavilán y la Lázaro Cárdenas, que afecta a trabajadores y estudiantes.

      Vecinos de las colonias Praderas del Río y La Diana, así como de Santa Rosa han advertido que el camión que debe pasar a las 6:00 o 6:15 de la mañana, no llega y muchos de los que van al sur de la ciudad a escuela o trabajo, se quedan varados u obligados a tomar taxi, lo que les obliga a realizar un gasto extra por culpa de los camioneros.

      Una ruta similar, pero del otro lado de la ciudad, es la de la ruta directa Central-Santa Rosa, que deja en ascuas a los que viven en El Gavilán y en Lomas de Santiago.

      Así como también, vecinos de Montecillos, la colonia, así como de la colonia Lázaro Cárdenas emitieron quejas de que en la mañana, el autobús no cumple con los horarios que se tienen establecidos en las rutas de transporte establecidas para esos sectores de la ciudad.

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