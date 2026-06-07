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Fallece Jesús Torres Rangel

Por Jesús Vázquez

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Fallece Jesús Torres Rangel
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      Matehuala.- Se dio a conocer el fallecimiento de Jesús Mateo Torres Rangel, un hombre que hizo mucho por Matehuala y que, en los últimos años, estuvo trabajando arduamente en el Comité Pro Catedral, logrando impulsar la construcción de las dos torres de este templo.

      Don Jesús fue un conocido comerciante y desde joven se caracterizó por ser una persona trabajadora. Formó parte del Club de Leones, donde llegó a desempeñarse como presidente y participó en diversas obras de beneficio social para apoyar a las personas más necesitadas. También incursionó en la política, donde ocupó el cargo de regidor y llegó a ser precandidato a la Presidencia Municipal de Matehuala.

      Asimismo, fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Matehuala y participó activamente en la Coparmex local. 

      En los últimos años integró el Comité Pro Catedral, donde trabajó intensamente en diversos proyectos y actividades para recaudar fondos que permitieran iniciar la construcción de las torres, las cuales actualmente se encuentran prácticamente terminadas, faltando únicamente algunos detalles.

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      La noche del viernes se dio a conocer el fallecimiento de Jesús Mateo Torres Rangel, un hombre muy querido y conocido por los matehualenses. 

      Sus restos son velados en Jardines de la Luz, y este domingo a la 1:30 de la tarde se celebrará la misa de cuerpo presente en la Catedral, luego será su sepelio en el Panteón Guadalupe. 

      Descanse en paz don Jesús Mateo Torres Rangel.

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