Feria del Empleo con muy buena respuesta

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CIUDAD VALLES.- Se ofrecieron 750 vacantes en la Feria del Empleo del Servicio Nacional del Empleo (SNE) de acuerdo con su coordinadora, Angélica Torre Cisneros.

La funcionaria dijo que la mañana de este jueves, 27 empresas, entre las que se encuentran las incipientes sucursales en Valles de Thru by Hilton, Geely y Su Bodega, abrieron oportunidades para personas que acudieron con la intención de acomodarse en alguna de las plazas laborales que se ponían sobre la mesa para desempleados.

Refirió que el rendimiento de acomodo de aspirantes en empresas en anteriores ediciones de este tipo de ferias es del 70 por ciento, es decir, si llegase a cumplirse la misma meta, habría más de 500 jóvenes acomodados en diferentes firmas locales y foráneas.