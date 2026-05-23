Festejan el día del estudiante
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Matehuala.- Universidades, escuelas secundarias y bachilleratos adelantaron la celebración del Día del Estudiante y lo festejaron ayer, aunque oficialmente la fecha se conmemora este día, pero este año cayó en sábado.
Dentro del cambio de actividades, en algunas secundarias realizaron convivios por la mañana, en los cuales llevaron música para que los estudiantes bailaran y convivieran. Asimismo, hubo reuniones entre los alumnos donde degustaron ricos alimentos para celebrar esta importante fecha.
En otras escuelas, las actividades consistieron en encuentros deportivos de futbol, basquetbol, voleibol, carreras y diferentes juegos y dinámicas, además de compartir alimentos.
Esto con la finalidad de fomentar la convivencia tanto entre estudiantes como con los maestros durante el Día del Estudiante, una fecha muy esperada para los jóvenes de secundaria, bachillerato y universitarios.
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En México se conmemora el Día del Estudiante el 23 de mayo, debido a que en 1929 hubo una gran movilización de estudiantes de la Universidad Autónoma de México exigiendo su autonomía.
En conmemoración de este acontecimiento, se estableció esta fecha para honrar la incansable lucha por la igualdad y el acceso a una educación de calidad.
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