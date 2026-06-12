Foro de seguridad en motocicleta

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Ante el aumento de accidentes de motociclistas y con severas lesiones para los conductores por falta de casco, autoridades imparten conferencia sobre seguridad en motocicleta en la comunidad de la Reforma.

Personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudió a la Escuela Preparatoria Salvador Izar Nohemí, donde se impartió una interesante capacitación, dirigida sobre todo a los jóvenes que son los principales conductores de una motocicleta.

Se les habló sobre el Reglamento de Tránsito, el uso correcto del casco, que es la parte más importante que ellos deben llevar bien colocada, para prevenir una tragedia, en caso de un accidente.

Así mismo se desarrolló una dinámica de lentes de simulación, donde los jóvenes experimentaron la coordinación y el tiempo de reacción que genera el consumo de alcohol.

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También se les habló sobre los riesgos que conlleva conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, porque ponen en riesgo su vida, así como la de terceras personas.