Estado

Frente por Dignidad Familiar pide borrón y cuenta nueva

Por Jesús Vázquez

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Frente por Dignidad Familiar pide borrón y cuenta nueva

Matehuala.- El Frente en defensa de la dignidad familiar de Matehuala en rueda de prensa mencionaron que continúan trabajando en el borrón y cuenta nueva para todos los motociclistas de Matehuala, ya que continúa el problema de que son muy costosos los pagos para poder plaquear una motocicleta, hay mucha gente que no ha podido realizar este trámite, es mucho lo que deben, por lo que no pueden regularizar sus unidades. 

Comentaron que por parte de Finanzas les ha dicho que hay un descuento del 40 al cien por ciento en multas por cargos extemporáneo en el servicio de control vehicular, pero no es suficiente pues hay gente que tiene motos muy antiguas que nunca se han plaqueado, es mucho lo que deben pagar, el problema es que aunque les hagan el descuento es más lo que tienen que pagar que el valor de la motocicleta.

Explicaron que enviaron una solicitud al Congreso del Estado, para que se incluya una iniciativa del presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado 2026, el borrón y cuenta nueva para las motocicletas, lo cual sería un gran apoyo para miles de familias, pues las motocicletas se han convertido en un vehículo en el que se trasladan la mayoría de la población. Declararon que antes Matehuala era un pueblo bicicletero, hoy es un pueblo motocicletero, pues la mayoría de las familias han comprado motos, para movilizarse, ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela.

