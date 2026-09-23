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Gallardo rinde V Informe de gobierno en Rioverde

Por Carmen Hernández

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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      RIOVERDE.- El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona rindió su Quinto Informe de Gobierno en el campo Ferrocarrilero, señaló que en el rubro de seguridad se han invertido 30 millones de pesos para fortalecer la Guardia Civil Estatal con equipamiento y vehículos blindados. 

      El mandatario estatal también anunció que construirá la carretera Rioverde- Cerritos y puso en marcha la Red Metro. Así mismo, se ha generado más de medio millón de empleos formales y la construcción de 530 escuelas.

      El gobernador del estado adelantó que se edificará la carretera Rioverde- Cerritos libre, así como la pavimentación de la Media Luna porque se hará un centro turístico más grande de San Luis Potosí, señaló que falta conectar las colonias y municipios de las cuatro regiones del estado de la Red Metro en este gobierno. 

      Al término del informe, el gobernador se trasladó para poner en marcha la Red Metro de Rioverde-Ciudad Fernández.

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