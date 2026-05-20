Gran derrama económica dejó la Ruta del Peyote

MATEHUALA.- La concentración bikers por la Ruta del Peyote que se realizó en Matehuala dejó una gran derrama económica no solo a este municipio, sino también a los diferentes municipios del Altiplano.

Al evento acudió un gran número de motociclistas, por lo que muchos comerciantes lograron recuperar sus ventas, pues este año las han tenido muy bajas.

Este fin de semana se llevó a cabo la Ruta del Peyote, evento que ya tiene veinte años realizándose en esta ciudad, por lo que cada año llegan miles de motociclistas de toda la República Mexicana, dejando una gran derrama económica en Matehuala, así como en el Altiplano potosino, pues en la ruta visitan Estación Catorce, Villa de Guadalupe, Cedral, Villa de la Paz y, por supuesto, Matehuala. En cada uno de los lugares que acuden hacen paradas donde realizan compras.

Los más beneficiados de esta concentración biker son los propietarios de hoteles, así como restaurantes e incluso las fonditas y pequeños puestos de comida. Algunas personas también rentan cuartos de sus hogares o un espacio para que los visitantes puedan acampar, lo que apoyó a muchas familias de la Zona Altiplano.

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La Ruta del Peyote fue un éxito total, donde se presentaron varios artistas y conciertos de rock, además de un grupo argentino que hace homenaje a Soda Stereo, lo que provocó la llegada de más visitantes a Matehuala para escuchar estas melodías del recuerdo.