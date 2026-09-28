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Grupo Coatlicue realizará la bajada de Máscaras

Para iniciar eventos del Xantolo

Por Jesús Vázquez

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Grupo Coatlicue realizará la bajada de Máscaras
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      Matehuala.- Jesús Torres Arias, director del grupo de danza folclórica Coatlicue, dio a conocer que su grupo llevará a cabo la tradicional bajada de máscaras para iniciar el Xantolo, este 29 de septiembre a las cinco de la tarde en la cancha de San Miguelito.

      Exhortan a la gente acudir a este gran evento, que es una tradición de la Huasteca Potosina, pero que en los últimos años se ha llevado a cabo en Matehuala, pues es importante conocer todas las tradiciones de nuestro estado, y más esta, que el Xantolo es una tradición muy conocida a nivel internacional.

      La palabra Xantolo es náhuatl que significa fiesta de muertos, es una celebración tradicional que honra a los difuntos, se cree que los espíritus regresan para visitar a sus familiares. 

      Agregó que esta celebración, la bajada de las máscaras, es la primera ofrenda y el 29 de septiembre es día de los arcángeles, por eso ese día se abren las puertas del cielo y las almas pueden bajar a la tierra para visitar a sus seres amados, en la primera ofrenda consiste en tamales o bolim y café.

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      Las máscaras del Xantolo se guardan durante todo el año y se bajan para empezar las tradicionales festividades del Día de Muertos. Se dice que en estas están los espíritus de personas que ya no están en este mundo. Se invita a la población en general a acudir a este magno evento el 29 de septiembre a las cinco de la tarde en la cancha de San Miguelito.

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