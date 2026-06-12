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Grupo Juventud Franciscana está de fiesta

De las pocas organizaciones católicas juveniles que persisten

Por Jesús Vázquez

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Grupo Juventud Franciscana está de fiesta
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      Matehuala.- La Juventud Franciscana (JUFRA) Matehuala celebró sus 36 años de fundación, por lo que se llevó a cabo una misa de acción de gracias para conmemorar el aniversario, que es uno de los pocos grupos juveniles católicos que han logrado mantenerse activos.

      JUFRA es un grupo juvenil que existe a nivel internacional, donde la idea principal es fomentar en los jóvenes el seguimiento de los pasos de San Francisco de Asís, y se identifican con el saludo de "Paz y Bien", tal como lo hacía el santo franciscano.

      Aunque la JUFRA ha estado cerca de desaparecer en Matehuala, pues hubo épocas en las que solamente contaba con uno o dos integrantes, ha sabido sobrevivir a lo largo de los años y en la actualidad celebra sus 36 años de existencia. 

      Aunque actualmente son pocos los jóvenes que forman parte de este grupo, anteriormente contaban incluso con un coro y realizaban diversas actividades religiosas.

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      Anteriormente en Matehuala existían numerosos grupos juveniles que con el paso de los años han ido desapareciendo, y la JUFRA era uno de los grupos que más integrantes tenía. 

      Actualmente se ha ido perdiendo el interés por los valores cristianos entre las nuevas generaciones.

      Por ello, se invita a los jóvenes de entre 15 y 30 años de edad a integrarse a la Juventud Franciscana. Para obtener mayor información pueden acudir al templo de San Salvador de Horta.

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