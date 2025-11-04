Grupo SAMDA reclama apoyo municipal

CIUDAD VALLES.- La agrupación Amigos de los Animales (SAMDA) refiere que, a pesar de que el Cabildo aprobó darles un apoyo mensual a su asociación, durante todo el 2025 no han recibido nada.

Clara González González, representante de SAMDA explicó que el cuerpo edilicio aprobó apoyar con ocho mil pesos al mes a la agrupación, sin embargo, no se ha cumplido con el apoyo institucionalizado y tienen muchas necesidades en esa asociación para tener en buenas condiciones a mascotas.

Dijo que la aprobación de tal medida se hizo a principios de año y ella infiere que el alcalde David Medina Salazar no sabe que no les están aportando, por ese motivo hoy fueron a buscarlo y al no encontrarlo, le entregaron el oficio de la falta de apoyo al secretario particular de la Presidencia Municipal, en plena calle.

Refirió que esperan tener una audiencia con el alcalde pronto.

