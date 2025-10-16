logo pulso
Estado

Habitantes bloquean Tamazunchale

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Manifestantes de Santa María Picula bloquearon la entrada principal a Tamazunchale porque argumentan que no fueron atendidos durante la contingencia. El Secretario General de Gobierno dialogó con ellos y se desistieron del movimiento.

Alrededor de las dos de la tarde, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum recorría las zonas dañadas de Tamazunchale, un grupo de manifestantes se apostó en el primer cruce vial de Tamazunchale para dar a conocer a la Presidenta -que pasaría por ahí-, el desdén con el que los han tratado tanto el Gobierno Municipal de Adelaido Cabañas como el estatal de Ricardo Gallardo.

Montado en motos de colaboradores, J. Guadalupe Torres Sánchez y otros funcionarios llegaron y en pocos minutos negociaron para liberar el bloqueo, que se dispersó hacia las esquinas inmediatas y siguiera el recorrido que haría la presidenta de la República por la zona.

El contingente de la Presidenta pasó por el lugar para ir a uno de los puntos afectados por las crecientes.

