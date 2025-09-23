Habitantes piden reforzar seguridad

Ciudad del Maíz.- Tras los hechos de violencia donde perdió la vida un elemento de seguridad pública municipal, piden que se refuerce la vigilancia con más operativos, para garantizar la seguridad.

El pasado fin de semana, oficiales de Seguridad Pública Municipal fueron emboscados por civiles armados a bordo de 3 unidades, los que fueron atacados a balazos, falleciendo uno de ellos.

Un agente falleció y otro fue privado de su libertad, del cual se desconoce su ubicación, y temen que también haya sido ejecutado.

Por lo que las familias tienen temor de salir a las calles, por el tema de inseguridad que se vive, incluso ya están tomando medidas preventivas con sus hijos y parientes.

Por lo que pidieron más patrullajes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para evitar suceda otro hecho trágico.

Mencionaron que tienen temor de salir a las calles y regresar con vida a sus casas, hay el riesgo de que se generen otros hechos violentos con trágicos resultados.