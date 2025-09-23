logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Habitantes piden reforzar seguridad

Por Redacción

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Habitantes piden reforzar seguridad

Ciudad del Maíz.-  Tras los hechos de violencia donde perdió la vida un elemento de seguridad pública municipal, piden que se refuerce la vigilancia con más operativos, para garantizar la seguridad. 

El pasado fin de semana, oficiales de Seguridad Pública Municipal fueron emboscados por civiles armados a bordo de 3 unidades, los que fueron atacados a balazos, falleciendo uno de ellos. 

Un agente falleció y otro fue privado de su libertad, del cual se desconoce su ubicación, y temen que también haya sido ejecutado.  

Por lo que las familias tienen temor de salir a las calles, por el tema de inseguridad que se vive, incluso ya están tomando medidas preventivas con sus hijos y parientes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que pidieron más patrullajes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para evitar suceda otro hecho trágico.  

Mencionaron que tienen temor de salir a las calles y regresar con vida a sus casas, hay el riesgo de que se generen otros hechos violentos con trágicos resultados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrancan las fiestas patronales de Panchito
Arrancan las fiestas patronales de Panchito

Arrancan las fiestas patronales de Panchito

SLP

Jesús Vázquez

Aplican operativo Antialcohol
Aplican operativo Antialcohol

Aplican operativo Antialcohol

SLP

Redacción

Exfuncionaria despoja a su padre de su casa
Exfuncionaria despoja a su padre de su casa

Exfuncionaria despoja a su padre de su casa

SLP

Carmen Hernández

Mediante una escritura de donación, ahora ella es la propietaria del inmueble

Autoridades de Valles, en alerta
Autoridades de Valles, en alerta

Autoridades de Valles, en alerta

SLP

Redacción

Luego de ataque armado contra policías en Ciudad del Maíz