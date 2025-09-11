Habitantes se manifiestan en la Presidencia

Matehuala.- Vecinos de la colonia San Ángel se manifestaron afuera de la Presidencia Municipal, solicitan a las autoridades que las calles sean pavimentadas, ya que desde hace muchos años se ha solicitado y no han tenido respuesta alguna y las arterias cada día se deterioran más, exigen se lleven a cabo trabajos de rehabilitación.

El alcalde Raúl Ortega y el síndico Salvador Palos atendieron a los manifestantes y tuvieron una plática en la sala de Cabildo para conocer sus inconformidades.

Yolanda Pérez Romero quien era la que encabezaba a los vecinos de la colonia San Ángel, entregó un documento al alcalde donde piden que se pavimenten las calles de la colonia, ya que se encuentran en muy malas condiciones y por más de 30 años han estado pidiendo apoyo a los presidentes municipales, pero ninguno ha atendido sus quejas.

Luego de revisar las peticiones de los manifestantes, el alcalde se comprometió apoyarlos, les comentó que para este año no podrá arreglar las calles, por que el presupuesto ya está designado para otras obras hasta diciembre, además de que las lluvias no lo permitirían, pero que será una de las obras a realizar en su plan de trabajo 2026, y que se hará un análisis de las obras a realizar y el presupuesto que se requiere.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los quejosos manifestaron que hay calles como Aldama y Cristo Rey que están en pésimas condiciones y que no se puede circular, se les ponchan las llantas de las motos, carros y bicicletas, y esperan que pronto les den solución positiva.