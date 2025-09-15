logo pulso
Habrá jornada de salud en Granjenal

Se ofrecerán servicios médicos, dentales, terapia física y se vacunará

Por Carmen Hernández

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
VILLA JUÁREZ.- Todo listo para la Jornada de Salud que se llevará a cabo en la Casa de Salud en la localidad del Granjenal este próximo 17 de septiembre, donde se brindará atención médica a la población de esta localidad, además de otorgar hasta las medicinas que requieran para sanar de sus males.  

La presidenta municipal Liz Abigail Izaguirre, dio a conocer que la campaña de salud se realizará a partir de las 9 de la mañana el próximo miércoles, por lo que se invita a la población en general acudir para recibir atención, entre los servicios que se ofrecerán será de atención dental, medicina general, además de que se entregarán medicamentos gratuitos, incluso hasta exámenes de la vista. 

También se ofrecerá cortes de pelo, atención psicológica, terapia física, vacunación contra el sarampión, tétanos y neumococo. 

Por lo que se invita a la población para que acuda a recibir la atención médica que requiera de manera gratuita.

