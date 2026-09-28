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Habrá jornada de vacunación de embarazadas

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Habrá jornada de vacunación de embarazadas
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      CIUDAD VALLES.- El IMSS Bienestar organiza jornadas de vacunación para mujeres embarazadas en la torre médica del hospital privado de la colonia Obrera.

      Las vacunas por aplicarse de nueve de la mañana a las dos de la tarde, los días lunes 28 y martes 29 de septiembre son las que combaten el virus Sincitial Respiratorio, a partir de la semana 32 y hasta la 36 del embarazo; así también aplicarán la TDPA (tétanos, difteria y tosferina), a partir de la semana 20 de embarazo.

      Puede acudir cualquier mujer embarazada, tenga o no derechohabiencia, no tiene ningún costo y solamente deben presentar la Cartilla de Salud Materna.

      Por lo que se espera que mujeres que estén embarazadas aprovechen este apoyo para la salud de su feto. 

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