Habrá jornada de vacunación de embarazadas

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CIUDAD VALLES.- El IMSS Bienestar organiza jornadas de vacunación para mujeres embarazadas en la torre médica del hospital privado de la colonia Obrera.

Las vacunas por aplicarse de nueve de la mañana a las dos de la tarde, los días lunes 28 y martes 29 de septiembre son las que combaten el virus Sincitial Respiratorio, a partir de la semana 32 y hasta la 36 del embarazo; así también aplicarán la TDPA (tétanos, difteria y tosferina), a partir de la semana 20 de embarazo.

Puede acudir cualquier mujer embarazada, tenga o no derechohabiencia, no tiene ningún costo y solamente deben presentar la Cartilla de Salud Materna.

Por lo que se espera que mujeres que estén embarazadas aprovechen este apoyo para la salud de su feto.

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