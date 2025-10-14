Habrá taquiza pro bomberos

Ciudad Fernández.- Este próximo 15 de noviembre se llevará a cabo una taquiza con causa en la base de bomberos, por lo que se invita a la población a cooperar en este evento.

Jorge Armando Ruiz Barragán comandante del Cuerpo de Bomberos, dio a conocer que en la institución se tienen muchos gastos por cubrir y que dentro de las actividades se tienen contemplada una taquiza con causa el próximo 15 de noviembre, de 8 de la mañana a 11 de la noche en la base de bomberos.

Estarán contando con el apoyo de tacos El Jefe y Canela, postres.

La cuota es de 150 pesos incluye una orden de tacos de bistecs, chorizo, cecina y una bebida, lo que se recaude será destinado para el Cuerpo de Bomberos, por lo que se le invita a la población para que se sume a esta noble causa y coopere.

