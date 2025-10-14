logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Habrá taquiza pro bomberos

Invitan a la población a cooperar con esta noble causa

Por Carmen Hernández

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Habrá taquiza pro bomberos

Ciudad Fernández.- Este próximo 15 de noviembre se llevará a cabo una taquiza con causa en la base de bomberos, por lo que se invita a la población a cooperar en este evento.  

Jorge Armando Ruiz Barragán comandante del Cuerpo de Bomberos, dio a conocer que en la institución se tienen muchos gastos por cubrir y que dentro de las actividades se tienen contemplada una taquiza con causa el próximo 15 de noviembre, de 8 de la mañana a 11 de la noche en la base de bomberos. 

Estarán contando con el apoyo de tacos El Jefe y Canela, postres. 

La cuota es de 150 pesos incluye una orden de tacos de bistecs, chorizo, cecina y una bebida, lo que se recaude será destinado para el Cuerpo de Bomberos, por lo que se le invita a la población para que se sume a esta noble causa y coopere.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Suben al altar imagen de San Francisco
Suben al altar imagen de San Francisco

Suben al altar imagen de San Francisco

SLP

Jesús Vázquez

Regresan al santo patrono a su altar

Chocan jugadoras y resultan lesionadas
Chocan jugadoras y resultan lesionadas

Chocan jugadoras y resultan lesionadas

SLP

Carmen Hernández

Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones
Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones

Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones

SLP

Redacción

Información del Gobernador en la Mañanera de la Presidenta

Este martes reanudan las clases presenciales
Este martes reanudan las clases presenciales

Este martes reanudan las clases presenciales

SLP

Redacción