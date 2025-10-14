Suben al altar imagen de San Francisco

Matehuala.- San Francisco de Asís es uno de los santos más queridos entre los fieles católicos, por lo que es una de las fiestas más largas que se realizan en distintas parroquias de la Diócesis y en diferentes lugares como la parroquia de San Francisco en el Olivar de las Animas, en Aldama y en la parroquia de Real de Catorce se llevó a cabo la tradicional subida a su altar.

En Matehuala en la Colonia Olivar de las Ánimas se encuentra la capilla y la imagen fue llevada a varias comunidades, pero el domingo nuevamente regresó al altar mayor.

El presbítero Antonio Ruiz Domínguez realizó una misa y al término los fieles católicos cargaron la imagen en hombros.

La imagen salió de la iglesia y recorrió las principales calles y regresó al templo, siendo colocada en el altar mayor y será hasta el próximo año cuando se vuelva a bajar.

En Real de Catorce que es un pueblo mágico destacado por la fe en San Francisco de Asís, el domingo acudieron miles de fieles católicos de diferentes lugares, no solo del Altiplano si no de toda la República para ir a la tradicional subida de la imagen al altar mayor, fueron los mineros quienes la cargaron en hombros en su trayecto.

La imagen recorrió las principales calles acompañados de un mariachi, que interpretó varias melodías a San Francisco de Asís, en esta tradicional peregrinación.

Luego retornaron al templo donde fue colocada en el altar mayor, donde quedará por un año en ese sitio.