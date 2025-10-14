Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones

CIUDAD VALLES.- Cinco mil hogares fueron afectados por las lluvias, informó en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

En el resumen sobre el estado de cosas que hay en las entidades federativas afectadas por las inundaciones, el Gobernador, desde Axtla de Terrazas informó vía remota que del viernes 10 a la fecha ha habido 1 mil 600 personas evacuadas por las crecientes y que el Gobierno que encabeza tendrá que acometer la rehabilitación de cinco mil casas, luego de que la corriente de agua turbia que inundó a la Huasteca Sur.

Dijo que colaboran 1 mil 400 elementos de corporaciones castrenses y civiles y que se ha resuelto el bloqueo de caminos por derrumbes.

Dijo que gracias al apoyo de la Presidenta de la República no hay registro ni de muertes ni de desapariciones durante el crítico fin de semana.

Apuntó que han entregado 32 mil paquetes de víveres y 11 mil paquetes de limpieza y que hoy comenzarían el censo, casa por casa para dedicarse a la rehabilitación de las viviendas afectadas, en apoyo de las familias.