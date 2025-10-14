logo pulso
Chocan jugadoras y resultan lesionadas

Por Carmen Hernández

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Dos menores de edad que jugaban un partido de futbol soccer resultan lesionadas al tener un choque en la cancha y resultar con algunos daños luego del encontronazo.  

Los hechos se registraron en la Unidad Deportiva del Refugio, cuando 2 menores de 12 y 13 años de edad se encontraban jugando un partido de futbol, cuando por accidente en una jugada fortuita y en la disputa por el balón chocaron y se golpearon, resultando con algunos daños ambas jugadoras. 

Paramédicos arribaron al lugar y les brindaron los primeros auxilios, luego de evaluarlas y detectar la gravedad de los daños. 

Debido al fuerte golpe que se propinaron ambas jugadoras, los padres de familia decidieron trasladarlas por sus propios medios a que recibieran una atención médica, para prevenir un problema de salud grave. 

