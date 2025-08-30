logo pulso
Estado

Habrá ventanilla de trámites en el Panteón Estación

Por Miguel Barragán

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Habrá ventanilla de trámites en el Panteón Estación

CIUDAD VALLES.- Para evitar contratiempos a los dolientes, la dirección de Panteones del Municipio, a cargo de Nancy Cuéllar Hernández habilitará la ventanilla de atención en el cementerio de La Estación durante toda la semana que entra.

La funcionaria dijo que del lunes 1 al viernes 5 de septiembre habrá una ventanilla de trámites para que los que estén arreglando papelería para el sepulcro de algún familiar no estén obligados a hacer las visitas al Panteón de la Hidalgo, sino que puedan hacerlo allá directamente.

El horario de atención será de las ocho de la mañana a las dos de la tarde en los días ya descritos y este servicio podría extenderse para otros camposantos.

