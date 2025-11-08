Hay discrepancias por el fracking

CIUDAD VALLES.- En el mismo Gobierno suele haber diferencias y aunque Pemex planea el fracking en la Huasteca, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum no está de acuerdo con el uso de este sistema.

David Alan Gutiérrez Mannix, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en materia de Derechos Humanos, dijo que para abordar el tema del fracking, lo primero que se debe hacer es conocerlo, cosa que hoy llevaron a cabo varios especialistas con varios sectores de la ciudad.

Estimó que usar este método de fractura hidráulica no es un tema definido, porque aunque Pemex lo contempla, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado que no lo aprueba, ni tampoco el Gobierno del Estado o los Gobiernos municipales.

Refirió que el fracking contaminaría toda el agua de consumo y ríos turísticos conocidos, así como los cultivos de comestibles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí