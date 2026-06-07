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Hay que respetar el pensamiento del prójimo

Por Jesús Vázquez

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Hay que respetar el pensamiento del prójimo
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      Matehuala.- El administrador apostólico de la Diócesis de Matehuala, Jorge Alberto Cavazos Arizpe refiere que en todo el país se debe revisar la libertad de expresión, pues es un derecho que no dejan ejercer como se debiera en México, y quienes la ejercen corren peligro. 

      Expresó que en muchos lugares del país la libre expresión es peligrosa y hay consecuencias contra los periodistas o personas que expresan este derecho, sobre todo cuando se expresan de alguien con poder, autoridad y convicción y hay que tratar de madurar más como sociedad para respetar el pensamiento del prójimo y es un proceso que se requiere en México, pues hay países en el mundo que tienen más este derecho que México y es lamentable que nosotros no lleguemos a esta meta. 

      En la actualidad debido a la tecnología que se tiene, se han formado varios medios de comunicación a través de las redes sociales, hay que sensibilizar a toda la comunidad sobre la responsabilidad del internet, y las tecnologías de la información y la comunicación, así mismo los encargados de las diferentes páginas que ay en redes sociales deben de informar con la verdad y no desinformar a la población, pues hay muchos medios que alarman a la ciudadanía con sus noticias falsas para tener más seguidores.

      La iglesia católica se une en oración por los periodistas que han perdido la vida en la función de su deber, así como por las personas e incluso sacerdotes que les han quitado la vida por hacer valer el derecho de la libertad de expresión.

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