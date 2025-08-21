Hombre muere ahogado en el paraje La Taza

Ciudad Fernández.- Fue rescatado el cuerpo de un hombre en el paraje la Taza, en la comunidad Ojo de Agua, que se había introducido al manantial y que de pronto se perdió y finalmente fue encontrado pero ya sin vida.

Los lamentables hechos ocurrieron en el paraje La Taza, cuando un hombre de 38 años ingresó al agua, de manera repentina sus acompañantes lo perdieron de vista por lo que solicitaron el apoyo a los paramédicos de Protección Civil, que acudieron en las unidades 001 y 002.

Luego de rastrearlo, finalmente fue encontrado el cuerpo del hombre, a quien de inmediato le brindaron reanimación cardiopulmonar, pero debido al tiempo sumergido en el agua, ya no tenía signos vitales.

Al lugar acudió personal de Servicios periciales quienes levantaron el cuerpo del infortunado y lo trasladaron al Servicio Médico Legista, donde se realizó la necropsia de ley para conocer las causas de su deceso, no encontrándose indicios de violencia.

